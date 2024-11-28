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Jefferies: Азиатские инвесторы могут отказаться от французских гособлигаций из-за политических рисков

Jefferies: Азиатские инвесторы могут отказаться от французских гособлигаций из-за политических рисков Эскалация политического кризиса во Франции может отпугнуть азиатских инвесторов от покупки французских государственных облигаций.
Финансы
28 ноября 2024 г. 16:05
Jefferies: Азиатские инвесторы могут отказаться от французских гособлигаций из-за политических рисков

Эскалация политического кризиса во Франции может отпугнуть азиатских инвесторов от покупки французских государственных облигаций.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе компании Jefferies на 2025 год.

Аналитики считают, что "французские облигации могут оказаться под угрозой в первом квартале".

В 2025 году ожидается существенное увеличение предложения французских государственных облигаций. Если на горизонте появятся какие-либо рейтинговые или политические риски, "то азиатские инвесторы могут оказаться не самыми желанными покупателями", отмечают в Jefferies.

На данный момент доходность 10-летних французских гособлигаций OAT торгуется на 1 базисный пункт ниже по сравнению с немецкими бундами и составляет 84 б.п., согласно данным Tradeweb.

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Версия на английском языке Jefferies: Asian investors may ditch French government bonds over political risks

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