Jefferies: Азиатские инвесторы могут отказаться от французских гособлигаций из-за политических рисков

Эскалация политического кризиса во Франции может отпугнуть азиатских инвесторов от покупки французских государственных облигаций.
Как передает Report, об этом говорится в прогнозе компании Jefferies на 2025 год.
Аналитики считают, что "французские облигации могут оказаться под угрозой в первом квартале".
В 2025 году ожидается существенное увеличение предложения французских государственных облигаций. Если на горизонте появятся какие-либо рейтинговые или политические риски, "то азиатские инвесторы могут оказаться не самыми желанными покупателями", отмечают в Jefferies.
На данный момент доходность 10-летних французских гособлигаций OAT торгуется на 1 базисный пункт ниже по сравнению с немецкими бундами и составляет 84 б.п., согласно данным Tradeweb.