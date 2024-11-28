Jefferies: Азиатские инвесторы могут отказаться от французских гособлигаций из-за политических рисков

Эскалация политического кризиса во Франции может отпугнуть азиатских инвесторов от покупки французских государственных облигаций.

Эскалация политического кризиса во Франции может отпугнуть азиатских инвесторов от покупки французских государственных облигаций.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе компании Jefferies на 2025 год.

Аналитики считают, что "французские облигации могут оказаться под угрозой в первом квартале".

В 2025 году ожидается существенное увеличение предложения французских государственных облигаций. Если на горизонте появятся какие-либо рейтинговые или политические риски, "то азиатские инвесторы могут оказаться не самыми желанными покупателями", отмечают в Jefferies.

На данный момент доходность 10-летних французских гособлигаций OAT торгуется на 1 базисный пункт ниже по сравнению с немецкими бундами и составляет 84 б.п., согласно данным Tradeweb.