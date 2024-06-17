Израиль побил собственный рекорд по продаже вооружения

Ежегодные продажи израильского оружия достигли нового рекорда в 2023 году, уже третий год подряд, увеличив стоимость экспорта почти вдвое по сравнению с пятью годами ранее.

Ежегодные продажи израильского оружия достигли нового рекорда в 2023 году, уже третий год подряд, увеличив стоимость экспорта почти вдвое по сравнению с пятью годами ранее.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает управление международного оборонного сотрудничества (SIBAT).

По их данным объем экспорта оборонной продукции в прошлом году составил 13 миллиардов долларов по сравнению с 12,5 миллиардами долларов в 2022 году. В период с 2018 по 2020 год эта цифра колебалась между 7,5 и 8,5 миллиардами долларов.

"Несмотря на войну, 2023 год стал рекордным и охарактеризовался значительными экспортными сделками", - говорится в сообщении.

Наибольший удельный вес в экспорте составили системы противовоздушной обороны - 36% по сравнению с 19% в 2022 году.