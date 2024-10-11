Изменился состав Попечительского совета Фонда страхования вкладов

11:48

Заместитель председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) Эльмир Хабибуллаев и член правления ОАО "Капитал Банк" Фарид Хидаятзаде избраны членами Попечительского совета Фонда страхования вкладов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана".

Такое решение было принято по итогам тайного голосования на расширенном общем собрании Президиума Ассоциации.

Хабибуллаев и Хидаятзаде заменили в Совете председателя правления МБА Аббаса Ибрагимова и председателя Наблюдательного совета "Капитал Банка" Ровшана Аллахвердиева.

В настоящее время Попечительский совет Фонда возглавляет генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Гюляр Пашаева.