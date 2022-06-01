Изменилось распределение долей акционеров Rabitabank

Произошло изменение в распределении долей акционеров ОАО Rabitabank.

Произошло изменение в распределении долей акционеров ОАО Rabitabank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой финансовый (аудиторский) отчет банка.

Согласно документу, Валида Аббасова, контролирующая 30% акций Rabitabank, снизила свою долю до 27,04%, а доля Сейрана Нуриева, контролирующего 7,6% акций банка, увеличена до 10,56%.

Остальная часть акций Rabitabank по-прежнему принадлежит Рауфу Алиеву (40,6%), Закиру Нуриеву (11,48%), Диляре Нуриевой (9,11%), Аслану Хасиеву (1,07%) и 12 юридическим лицам (0,14%).

Р.Алиев также является членом Наблюдательного совета Rabitabank и акционером ОАО Meqa Sığorta (19%), З. Нуриев - председатель Наблюдательного совета, С. Нуриев - генеральный директор банка, А. Хасиев - член Наблюдательного совета.

Rabitabank был создан в 1993 году. Его уставный капитал составляет 101,3 млн манатов.