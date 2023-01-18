Изменилось распределение долей акционеров банка Азербайджана

В ОАО Unibank изменилось распределение долей акционеров.

В ОАО Unibank изменилось распределение долей акционеров.

Как сообщает Report, это произошло после увеличения уставного капитала банка на 18 700 000 манатов или на 14,3% - с 130 686 357,6 манатов до 149 386 357,6 манатов.

После полного размещения 6 875 000 акций номинальной стоимостью 2,72 маната местные физические лица, являющиеся акционерами Unibank, увеличили свою долю с 92,2% до 92,5%, в том числе председатель Наблюдательного совета банка Эльдар Гарибов с 86,7% до 87%. В то же время доля иностранных юридических и физических лиц упала с 7,8% до 7,5%, в том числе Canley Finance SA - с 7,3% до 7,1%, а Tsagkamilis Georgiesin - с 0,5% до 0,4%.

Напомним, что Unibank был создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank mBank, действующего с 1992 года, и Promtexbank, действующего с 1994 года.