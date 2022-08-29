Изменилось распределение долей акций Rabitabank

Изменилось распределение долей акций между акционерами ОАО Rabitabank.

Изменилось распределение долей акций между акционерами ОАО Rabitabank.

Об этом Report сообщает со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка.

Согласно документу, Валида Аббасова, владевшая 27,04% акций Rabitabank, сократила свою долю до 20,13%, а два других акционера - Закир Нуриев и Сейран Нуриев - увеличили свои доли с 11,48% до 14,45% и с 10,56% до 14,51% соответственно.

Остальная часть акций Rabitabank по-прежнему распределена между Рауфом Алиевым (40,6%), Дилярой Нуриевой (9,11%), Асланом Хасиевым (1,07%) и 12 юридическими лицами (0,14%).