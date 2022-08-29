Изменилось распределение долей акций Rabitabank

Изменилось распределение долей акций между акционерами ОАО Rabitabank.
Об этом Report сообщает со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка.
Согласно документу, Валида Аббасова, владевшая 27,04% акций Rabitabank, сократила свою долю до 20,13%, а два других акционера - Закир Нуриев и Сейран Нуриев - увеличили свои доли с 11,48% до 14,45% и с 10,56% до 14,51% соответственно.
Остальная часть акций Rabitabank по-прежнему распределена между Рауфом Алиевым (40,6%), Дилярой Нуриевой (9,11%), Асланом Хасиевым (1,07%) и 12 юридическими лицами (0,14%).