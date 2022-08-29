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Изменилось распределение долей акций Rabitabank

Изменилось распределение долей акций Rabitabank Изменилось распределение долей акций между акционерами ОАО Rabitabank.
Финансы
29 августа 2022 г. 12:42
Изменилось распределение долей акций Rabitabank

Изменилось распределение долей акций между акционерами ОАО Rabitabank.

Об этом Report сообщает со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка.

Согласно документу, Валида Аббасова, владевшая 27,04% акций Rabitabank, сократила свою долю до 20,13%, а два других акционера - Закир Нуриев и Сейран Нуриев - увеличили свои доли с 11,48% до 14,45% и с 10,56% до 14,51% соответственно.

Остальная часть акций Rabitabank по-прежнему распределена между Рауфом Алиевым (40,6%), Дилярой Нуриевой (9,11%), Асланом Хасиевым (1,07%) и 12 юридическими лицами (0,14%).

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