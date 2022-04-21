Изменилось долевое участие акционеров МБА

В распределении долей акционеров ОАО Международный банк Азербайджана (МБА) произошли изменения.
ЗАО "Аграркредит“, контролирующее 0,13% акций банка, увеличило свою долю в небанковской кредитной организации до 0,23%, сообщает Report.
Взамен доля других юридических и физических лиц в кредитной организации снизилась с 4,71% до 4,61%.
Остальная часть акций МБА по-прежнему принадлежит Министерству финансов (91,4%) и Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики (3,76%).
МБА было создано в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 241,287 млн манатов.