Изменилось долевое распределение акционеров Access Bank

Произошли изменения в распределении долей между акционерами ЗАО Access Bank.

Произошли изменения в распределении долей между акционерами ЗАО Access Bank.

Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

По информации, доля Азиатского банка развития (АБР) выросла с 19,9% до 20,33%, доля Европейского инвестиционного банка (EIB) – с 17,39% до 17,76%, доля Международной финансовой корпорации (IFC) сократилась с 16,56% до 15,86%, доля Нидерландского банка развития (FMO) увеличилась с 9,41% до 9,62%, доля Австрийского банка развития (OeEB) – с 9,17% до 9,36%, доля других акционеров - с 27,57% до 27,07%.

Access Bank был создан в 2002 году. Его уставный капитал составляет 258,718 млн манатов.