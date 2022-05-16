Изменились правила привлечения средств Азербайджаном на внешних рынках

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила осуществления заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики", утвержденные указом от 18 декабря 2018 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила осуществления заимствований и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики", утвержденные указом от 18 декабря 2018 года.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал глава государства.

Согласно документу, положения настоящего Правила не распространяются на юридическое лицо, которому передано управление на договорной основе со 100% долей акций и являющемуся организатором лотереи и (или) оператором спортивных ставок в течение срока действия договора управления.