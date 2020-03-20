​Изменилась дата заседания Азиатского банка развития

В связи с распространением коронавируса (COVID 19) изменилась дата 53-го ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР).

Как передает Report, решение об этом принял Совет директоров банка.

Согласно решению, по вышеупомянутой причине мероприятие будет состоять из двух частей. Первое мероприятие с участием официальных лиц правительств либо назначенных ими представителей состоится 22 мая в штаб-квартире АБР в Маниле (Филиппины). Ежегодное же заседание в более широком составе пройдет 18-21 сентября в корейском городе Инчхон.

Отметим, что Ежегодное заседание, которое проходит в первой половине мая каждого года, было запланировано на 2-5 мая этого года.

Также напомним, что 48-ое Ежегодное заседание АБР состоялось 2-5 мая 2015 года в Баку.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. Банк выделил нашей стране кредитов, гарантий и грантов технического содействия на сумму около пяти миллиардов долларов на реализацию более чем 80 проектов в государственном и частном секторах.