Изменилась дата аукциона по размещению новых облигаций НКО Азербайджана

С 15 по 29 марта в ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) был проведен аукцион по размещению новых облигаций небанковской кредитной организации ООО FINCA Azerbaijan.

С 15 по 29 марта в ЗАО "Бакинская фондовая биржа“ (БФБ) был проведен аукцион по размещению новых облигаций небанковской кредитной организации ООО FINCA Azerbaijan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в стандартном сегменте рынка в листинг включены 3 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов (3 миллиона манатов). Ценные бумаги будут размещены методом одноценового аукциона и будут находиться в обращении в течение 2 лет. Их годовая доходность составляет 12,5%. Проценты будут выплачиваться каждые 3 месяца. Андеррайтером процесса является ЗАО" Инвестиционная компания Azfinance". Лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Выкуп облигаций в период обращения не предусмотрен.