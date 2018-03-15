Изменение закона Додда-Франка приведет к подорожанию доллара

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сенат США одобрил смягчение банковского регулирования, приблизив конгресс к изменению закона Додда-Франка.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, за принятие соответствующего законопроекта проголосовало 67 сенаторов, против - 31.

Законопроект должен освободить сотни небольших банков от некоторых наиболее жестких пунктов закона Додда-Франка, оставив при этом в значительной степени нетронутым режим регулирования крупнейших банков страны.

Аналитическая группа Report полагает, что изменение закона Додда-Франка приведет к ускорению роста экономики США в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что будет способствовать росту инфляции и, как следствие, более интенсивному повышению ключевой ставки. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию доллара.

Закон Додда-Франка был принят в 2010 году после мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Посткризисные правила ужесточили надзор над всеми банками независимо от их размера и потенциальной угрозы для финансовой системы. Сейчас законодатели хотят изменить правило, которое требует от банков иметь на балансе определенный уровень капитала на основе общего размера активов независимо от их риска. Некоторые из них хотят расширить законопроект, включив в него дополнительные положения для смягчения регулирования.