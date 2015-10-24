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    Изменена организационно-правовая форма Национального депозитарного центра

    НДЦ превратился в некоммерческое правовое лицо

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Изменена организационно-правовая форма АОЗТ Национальный депозитарный центр (НДЦ).

    Как сообщает Report, НДЦ превратился в некоммерческое правовое лицо.

    Отметим, что миссией НДЦ является  оказание депозитарных и регистраторских услуг, включая регистрацию прав собственности на ценные бумаги, хранение и ведение реестров акционеров акционерных обществ.

    По состоянию на 1 июля этого года объем хранящихся в НДЦ активов составил 15,7 млрд. манатов. 

    НДЦ был создан 18 сентября 1997 года. Учредителем и собственником всего пакета акций выступал Государственный комитет по имуществу Азербайджанской Республики. После создания ГКЦБ акции НДЦ были переданы в собственность ГКЦБ. В связи с этим НДЦ был заново учрежден ГКЦБ 8 сентября 1999 года и прошел государственную регистрацию 17 сентября 1999 года.

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