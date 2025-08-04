Изменен порядок прогнозирования ненефтегазовых доходов в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении Правил прогнозирования доходов государственного бюджета, в том числе ненефтяных доходов государственного бюджета и нефтяных доходов государственного бюджета", утвержденное постановлением от 10 января 2020 года.

Как сообщает Report, новое поставленое в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отныне при расчете прогнозной суммы поступлений по упрощенному налогу в соответствии с классификационным делением доходов государственного бюджета, не будут учитываться поступления по упрощенному налогу для налогоплательщиков, осуществляющих грузоперевозки.



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