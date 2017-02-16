Избран зампред Наблюдательного совета Unibank - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 15 февраля состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank.

Как сообщает Report, на собрании избран заместитель председателя Наблюдательного совета (НС) банка.

По информации, эту должность занял член НС Эмин Гулиев. На его место пока нет назначения.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 70 565 232 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (56,91%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (12,15%), немецкая инвестиционная корпорация DEG (6,68%), Джафарова Земфира Мирза гызы (4,41%), другие физические и юридические лица, миноритарные акционеры (19,85%).