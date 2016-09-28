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    Избран президент Всемирного банка

    Джим Ен Ким осущесвтляет деятельность в ВБ с июля 2012 года

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким утвержден на этом посту на второй пятилетний срок. Как сообщает Report со ссылкой на банк, он приступит к обязанностям с 1 июля 2017 года.

    По информации, это решение принято Советом директоров Всемирного банка.

    Отметим, что Джим Ен Ким вступил в должность президента ВБ в июле 2012 года. В период его президентства доходы банка увеличились на 40%, административные расходы сократились до 400 млн. долларов.

    Напомним, что в настоящее время ВБ финансирует 11 различных проектов в Азербайджане.  

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