Избран президент Всемирного банка

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким утвержден на этом посту на второй пятилетний срок. Как сообщает Report со ссылкой на банк, он приступит к обязанностям с 1 июля 2017 года.

По информации, это решение принято Советом директоров Всемирного банка.

Отметим, что Джим Ен Ким вступил в должность президента ВБ в июле 2012 года. В период его президентства доходы банка увеличились на 40%, административные расходы сократились до 400 млн. долларов.

Напомним, что в настоящее время ВБ финансирует 11 различных проектов в Азербайджане.