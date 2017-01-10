Избран председатель правления Международного банка Азербайджана

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Состоялось внеочередное общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report, на собрании рассмотрен вопрос избрания председателя правления банка. Решением акционеров им стал Халид Нураддин оглу Ахадов.

Х.Ахадов временно исполнял обязанности председателя правления МБА с 8 декабря 2016 года. Он осуществляет деятельность в банковском секторе с 1999 года. Ранее Х.Ахадов занимал пост зампреда правления Bank of Baku, был исполнительным директором Unibank.

Отметим, что сегодня также исполняется 25 лет с начала деятельности Международного банка Азербайджана. МБА учрежден 10 января 1992 года и считается крупнейшим банком Южно-Кавказского региона по объему активов, клиентской базе, а также портфелю международных операций. В соответствии с указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года продолжаются меры по оздоровлению банка.