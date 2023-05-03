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Избран новый президент Всемирного банка

Избран новый президент Всемирного банка Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга в среду избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).
Финансы
3 мая 2023 г. 19:58
Избран новый президент Всемирного банка

Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга в среду избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы ВБ.

"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", - отмечается в документе.

Напомним, что 5 апреля 2019 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка избрал Дэвида Р. Малпасса 13-м президентом Всемирного банка. Пятилетний срок его полномочий начался 9 апреля.

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Версия на английском языке World Bank confirms Ajay Banga as next president
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının yeni prezidenti seçilib

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