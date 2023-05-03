Избран новый президент Всемирного банка

Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга в среду избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).

Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга в среду избран новым президентом Всемирного банка (ВБ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы ВБ.

"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", - отмечается в документе.

Напомним, что 5 апреля 2019 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка избрал Дэвида Р. Малпасса 13-м президентом Всемирного банка. Пятилетний срок его полномочий начался 9 апреля.