Избран новый председатель Еврогруппы

Избран новый председатель Еврогруппы

Глава Минфина Ирландии Паскаль Донохью избран председателем Еврогруппы.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, он сменил в должности португальца Мариу Сентену и будет находиться на посту 2,5 года.

Еврогруппа - неформальный совет министров финансов государств еврозоны. Она не является официальной структурой, но считается одной из самых влиятельных. Еврогруппа координирует действия в экономической политике стран.

"Еврогруппа избрала сегодня Паскаля Донохью... своим новым председателем. Новый председатель заступит на этот пост 13 июля", - говорится в сообщении Еврогруппы.

Донохью проведет первое заседание 11 сентября. Сентену не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. На должность претендовали министр финансов Люксембурга Пьер Граменья и министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо.

Ранее председателем в Евросоюзе стала Германия. Статус председателя становится поводом заявить о своих приоритетах как в рамках ЕС, так и в отношениях с соседними странами.