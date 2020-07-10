О нас
Report Georgia

Избран новый председатель Еврогруппы

Избран новый председатель Еврогруппы Избран новый председатель Еврогруппы
Финансы
10 июля 2020 г. 12:01
Избран новый председатель Еврогруппы

Глава Минфина Ирландии Паскаль Донохью избран председателем Еврогруппы.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, он сменил в должности португальца Мариу Сентену и будет находиться на посту 2,5 года.

Еврогруппа - неформальный совет министров финансов государств еврозоны. Она не является официальной структурой, но считается одной из самых влиятельных. Еврогруппа координирует действия в экономической политике стран.

"Еврогруппа избрала сегодня Паскаля Донохью... своим новым председателем. Новый председатель заступит на этот пост 13 июля", - говорится в сообщении Еврогруппы.

Донохью проведет первое заседание 11 сентября. Сентену не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. На должность претендовали министр финансов Люксембурга Пьер Граменья и министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо.

Ранее председателем в Евросоюзе стала Германия. Статус председателя становится поводом заявить о своих приоритетах как в рамках ЕС, так и в отношениях с соседними странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Qrupuna yeni prezident seçilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Экономика Казахстана снизилась на 1,8%
Экономика Казахстана снизилась на 1,8%
10 июля 2020 г. 10:59
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2020)
10 июля 2020 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)
10 июля 2020 г. 09:41
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет
9 июля 2020 г. 16:36
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
9 июля 2020 г. 16:34
Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом
Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом
9 июля 2020 г. 15:39
На валютном аукционе в Азербайджане снизился спрос на доллары
На валютном аукционе в Азербайджане снизился спрос на доллары
9 июля 2020 г. 13:16
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%
9 июля 2020 г. 13:13
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
9 июля 2020 г. 10:54
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
9 июля 2020 г. 10:52

Последние новости

12:27
Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку Бизнес
12:23
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса Здравоохранение
12:16
Пандемия повлияла на работу Счетной палаты Финансы
12:09
В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались В регионе
12:01
Избран новый председатель Еврогруппы Финансы
11:58
В Германии в прошлом году утонули 27 соискателей убежища, включая азербайджанца Диаспора
11:56
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю Бизнес
11:55
Вагиф Асадов: Посты не были ликвидированы, чтобы их вновь восстанавливать Происшествия
11:45
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек В регионе
11:04
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 440 нарушителей карантина Происшествия
10:59
Экономика Казахстана снизилась на 1,8% Финансы
10:57
Жителям районов, где применен жесткий карантин, выдали единовременную выплату Социальная защита
10:52
В Азербайджане выросло производство электроэнергии Энергетика
10:44
Грузинские военнослужащие в Афганистане заразились коронавирусом Другие страны
10:36
Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана Футбол