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Избран новый председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана

Избран новый председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана В Наблюдательный совет "Ассоциации страховщиков Азербайджана" (АСА) избран новый председатель.
Финансы
17 марта 2023 г. 11:05
Избран новый председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана

В Наблюдательный совет "Ассоциации страховщиков Азербайджана" (АСА) избран новый председатель.

Как сообщили Report в АСА, на эту должность назначена председатель совета директоров ОАО PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова.

На новом посту она сменила бывшего председателя ОАО Ateshgah Sıgorta Азера Алиева, который был назначен советником председателя по кадрам Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Министерства труда и социальной защиты населения.

Решение о назначении председателя было принято на состоявшемся вчера внеочередном заседании Совета директоров АСА. На голосовании кандидатура нового председателя была поддержана единогласно.

Членами АСА являются все действующие в Азербайджане страховые компании.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası"na yeni sədr seçilib

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