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    Из-за технической неисправности немецкий банк случайно совершил перевод на 5 млрд

    Инцидент мог произойти по вине человеческого фактора

    Баку. 25марта. REPORT.AZ/ Пять миллиардов евро на внешние счета перевел Германский государственный банк реконструкции. Банк случайно совершил многомиллиардный перевод из-за технической неисправности.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, все произошло еще 20 февраля, но известно о случившемся стало только сейчас. В комментарии представителей кредитной организации говорится, что некорректная работа системы была обнаружена персоналом на самой ранней стадии, благодаря чему вернуть назад получилось все отправленные средства. В банке допускают, что инцидент мог произойти по вине человеческого фактора.

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