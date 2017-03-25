Из-за технической неисправности немецкий банк случайно совершил перевод на 5 млрд

Баку. 25марта. REPORT.AZ/ Пять миллиардов евро на внешние счета перевел Германский государственный банк реконструкции. Банк случайно совершил многомиллиардный перевод из-за технической неисправности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, все произошло еще 20 февраля, но известно о случившемся стало только сейчас. В комментарии представителей кредитной организации говорится, что некорректная работа системы была обнаружена персоналом на самой ранней стадии, благодаря чему вернуть назад получилось все отправленные средства. В банке допускают, что инцидент мог произойти по вине человеческого фактора.