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Из-за проблем с расчетами у компаний из РФ за рубежом зависли 45 млрд долларов

Из-за проблем с расчетами у компаний из РФ за рубежом зависли 45 млрд долларов Российские компании столкнулись с резким ростом денежных средств, застрявших за границей из-за задержек в международных платежных расчетах.
Финансы
14 августа 2024 г. 15:56
Из-за проблем с расчетами у компаний из РФ за рубежом зависли 45 млрд долларов

Российские компании столкнулись с резким ростом денежных средств, застрявших за границей из-за задержек в международных платежных расчетах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Банка России, иностранные финансовые активы увеличились на 45 млрд долларов в январе-июле 2023 года. Это более чем вдвое превышает прирост в 21 млрд долларов за тот же период прошлого года.

Основная причина - накопление дебиторской задолженности российских фирм. Задержки обусловлены трудностями с трансграничными платежами на фоне угрозы вторичных санкций США против банков, обслуживающих российскую торговлю.

Опасаясь американских ограничений за косвенное финансирование российской военной кампании, даже банки в Китае и Турции стали медленнее проводить платежи из/в Россию. Это вынудило российские компании дольше ждать оплаты экспорта и авансировать импортные контракты, создавая де-факто вынужденное кредитование.

Нехватка юаня, ставшего основной валютой внешней торговли России, привела к росту издержек для банков. Тем не менее, российский экспорт в январе-июле сохранился на уровне 239 млрд долларов, лишь импорт упал на 8% до 163 млрд долларов.

Задержки платежей пока не обвалили торговлю, но сжимают ликвидность, делая твердую валюту более дефицитной и дорогой для российского бизнеса.

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