Из-за девальвации турецкой лиры экономисты отмечают важность выпуска новых банкнот

Экономисты Турции заявили о необходимости поступления в обращение банкнот номиналом в 500 и 1000 лир (примерно 26 и 51 доллар соответственно), так как нынешняя крупнейшая банкнота в 200 лир сильно обесценилась (около 10,5 долларов).

Экономисты Турции заявили о необходимости поступления в обращение банкнот номиналом в 500 и 1000 лир (примерно 26 и 51 доллар соответственно), так как нынешняя крупнейшая банкнота в 200 лир сильно обесценилась (около 10,5 долларов).

Как передает Report, об этом пишет газета Cumhuriyet.

Инфляция в Турции в годовом выражении составляет сейчас примерно 50%. Сегодня курс турецкой лиры к доллару составляет 19,33.

По подсчетам экономистов, банкноты в 200 лир, самые крупные купюры на данный момент. Они потеряли 647% своей стоимости с 2009 года, когда их ввели в обращение.

Издание отмечает, что стоимость потребительской корзины ранее составляла 200 лир, сегодня она достигла 1 495 лир (свыше 77 долларов).

По данным Центрального банка Турции, количество банкнот номиналом 200 лир в обращении, которое в марте 2022 года составляло 536 млн, в марте 2023 года превысит 1,77 млрд. Такое развитие событий признается экономическими экспертами как ключевой показатель высокой инфляции.

Бывший заместитель гендиректора госбанка Ziraat Шенол Бабушчу был одним из первых, кто заявил, что на фоне девальвации правительство напечатает новые банкноты. Экономист прогнозирует выпуск монет номиналом 5 лир и банкнот номиналом 500 лир и 1000 лир.