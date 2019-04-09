Банк Societe Generale планирует сократить около 1,6 тыс. рабочих мест

Французский банк Societe Generale намерен сократить 1600 рабочих мест в своей финансово-инвестиционной службе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило во вторник агентство AFP, руководство банка сообщило в понедельник вечером представленным в нем профсоюзам. Согласно этим сведениям, из этого числа 700 рабочих мест будут сокращены во Франции, из них более 170 - в секторе, обслуживающем иностранные государства.

Сроки, в течение которых дирекция намерена осуществить эти сокращения, должны быть объявлены в течение 9 апреля. Также на настоящее время не приводится каких-либо подробных сведений по заграничным отделениям банка.

План модернизации своих структур банк Societe Generale начал еще в 2015 году. Он проводится с целью повышения рентабельности этого финансового института, а также для его модернизации в связи с развитием цифровых технологий и услуг.