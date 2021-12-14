Из бюджетного законодательства исключат понятие расходуемых нефтяных доходов

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О бюджетной системе” был вынесен на обсуждение в первом чтении.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О бюджетной системе” был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, из бюджетного законодательства исключается понятие расходуемых нефтяных доходов - суммы, формирующейся от прибавления 20 процентов разницы, возникающей между 30 процентами чистых финансовых активов сводного бюджета и нефтяными доходами на начало прогнозируемого бюджетного года, к наименьшему из этих показателей.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что изъятие этого понятия из законодательства связано с изменениями, связанными с регулированием бюджетного правила в новой форме, в связи с чем Палата не выдвигает никаких претензий или предложений.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.