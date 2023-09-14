ITFC заинтересован в активном участии в финансировании проектов в Азербайджане

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) заинтересована в активном участии в финансировании важных проектов в Азербайджане

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) заинтересована в активном участии в финансировании важных проектов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор ITFC Хани Салем Сонбол, находящийся с визитом в Баку.

Он отметил, что основное внимание будет уделяться стратегическим проектам, например в сфере возобновляемых источников энергии.

"Мы намерены усилить сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Недавно мы подписали важный контракт с ОАО Rabitabank. Уверен, что это еще больше укрепит наше партнерство. Наши услуги могут быть полезны как государственному, так и частному секторам. Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Азербайджаном, видим большой потенциал для развития региона", - сказал он.