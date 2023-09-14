О нас

ITFC заинтересован в активном участии в финансировании проектов в Азербайджане

ITFC заинтересован в активном участии в финансировании проектов в Азербайджане Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) заинтересована в активном участии в финансировании важных проектов в Азербайджане
Финансы
14 сентября 2023 г. 17:37
ITFC заинтересован в активном участии в финансировании проектов в Азербайджане

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) заинтересована в активном участии в финансировании важных проектов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор ITFC Хани Салем Сонбол, находящийся с визитом в Баку.

Он отметил, что основное внимание будет уделяться стратегическим проектам, например в сфере возобновляемых источников энергии.

"Мы намерены усилить сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Недавно мы подписали важный контракт с ОАО Rabitabank. Уверен, что это еще больше укрепит наше партнерство. Наши услуги могут быть полезны как государственному, так и частному секторам. Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Азербайджаном, видим большой потенциал для развития региона", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ITFC wants to actively participate in financing of important projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ITFC Azərbaycanda mühüm layihələrin maliyyələşdirilməsində fəal iştirak etmək istəyir

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi