Истек срок действия бумажных полисов ОСАГО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Вчера завершился срок страхового обеспечения договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), заключенных на бумажном носителе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.

По информации, полисы ОСАГО, выписанные на бумажных бланках, полностью исключены из оборота.

Напомним, что с 1 ноября 2016 года в стране договоры по обязательному страхованию автогражданской ответственности заключаются исключительно в форме электронного документа.