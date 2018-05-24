Исследование: Число миллиардеров в мире в прошлом году достигло рекордного уровня

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Число миллиардеров в мире в 2017 году достигло рекордной цифры. Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в докладе Wealth-X.

Как отмечается, в прошлом году в мире насчитывалось 2754 миллиардера. До этого рекорд был зафиксирован в 2015 году — тогда в мире было 2473 миллиардера.

Больше всего миллиардеров насчитывается в США — 680 человек. В Китае проживает 338 миллиардеров, в Германии — 152, в Индии — 104, а в Швейцарии — 99.

Отмечается, что в целом по количеству миллиардеров Азия впервые обошла Северную Америку.