Исрафил Мамедов: Российский банк ВТБ с 2021 года не выплачивает дивиденды

Российский "ВТБ Банк", акционером которого является Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), с 2021 года прекратил выплаты дивидендов.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов.

"Как вы знаете, с 2012 года ГНФАР начал инвестировать в акции с целью диверсификации инвестиционного портфеля. В рамках этого, как вы отметили, в 2013 году были приобретены 3% акций "ВТБ Банка", одного из крупнейших финансовых и системно значимых учреждений России с активами около 26 триллионов рублей (2-е место на российском рынке). На фоне сказанного хотел бы отметить, что в ближайшем будущем дополнительные инвестиции в "ВТБ Банк" не планируются. Что касается дивидендов, то с момента инвестиций в "ВТБ Банк" фонду было выплачено 3,9 млрд российских рублей в качестве дивидендов. Отдельно хотел бы отметить, что с 2021 года, согласно внутренней дивидендной политике "ВТБ Банка", выплата дивидендов акционерам не осуществлялась", - отметил Мамедов.

Полное интервью с Исрафилом Мамедовым можно прочитать здесь.