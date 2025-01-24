Исрафил Мамедов: ГНФАР закрыл депозит в 1 млрд евро в Центробанке Турции

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) закрыл депозит в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции и направил его на ценные бумаги с фиксированной доходностью.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) закрыл депозит в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции и направил его на покупку ценных бумаг с фиксированной доходностью.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов.

Он отметил, что депозит был открыт в январе 2022 года сроком на 6 месяцев и неоднократно продлевался до 2024 года.

"В прошлом году стороны приняли решение о постепенном выводе средств. Это решение было принято в рамках как стратегии Центрального банка Турции по снижению уровня заимствований в валюте, так и стратегии ГНФАР по замене краткосрочных депозитов более долгосрочными облигациями в условиях снижающихся процентных ставок. Так, 800 млн евро из депозита в 1 млрд евро были возвращены ГНФАР по истечении срока в июле, а 200 млн евро - по истечении срока в октябре. Эти средства со стороны ГНФАР были размещены в ценные бумаги с фиксированным доходом в рамках инвестиционной стратегии Фонда", - отметил Мамедов.

Полное интервью с Исрафилом Мамедовым можно прочитать здесь.