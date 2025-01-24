Исрафил Мамедов: ГНФАР в 2024 году инвестировал $1 млрд в покупку китайского юаня

14:07 В 2024 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил инвестиции в китайский юань до 1,6 млрд долларов США.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил в 2024 году инвестиции в китайский юань до $1,6 млрд.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов.

"ГНФАР постоянно пересматривает свой портфель, внимательно следя за тенденциями на глобальных финансовых рынках, и при необходимости вносит соответствующие изменения. В этом году, как и в прошлом, в валютной структуре портфеля будут преобладать основные резервные валюты, такие как доллар США, британский фунт стерлингов и евро. При этом также уделяется внимание расширению возможностей диверсификации по другим валютам", - сказал он.

Касаясь инвестиций в Китай, Мамедов отметил, что в последнее время на мировых финансовых рынках наблюдается тенденция увеличения инвестиций в Китай со стороны глобальных инвесторов. "На фоне текущих событий в прошлом году особое внимание было уделено инвестициям в китайский юань в рамках диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР. Если в начале 2024 года инвестиции в китайский юань составляли $550 млн, то в течение года объем таких инвестиций увеличился на $1 млрд и достиг $1,6 млрд. К концу прошлого года доля инвестиций в Китай в инвестиционном портфеле ГНФАР превысила 3%", - добавил глава Госнефтефонда.

С полным текстом интервью с И.Мамедовым можно ознакомиться по ссылке.