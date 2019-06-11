​Исполнительный директор Таможенной службы Дубая прибыл в Азербайджан

Делегация во главе с исполнительным директором Таможенной службы Дубая (ОАЭ) Ахмедом Махбубом Мусабихом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Emirates News Agency, делегация примет участие в конференции и выставке информационных технологий Всемирной таможенной организации, которая состоится в Баку 12-14 июня.

Конференция и выставка пройдут под девизом "Новые технологии для смарт границ". Конференция создаст новые возможности для торговли, путешествий и транспорта.

На мероприятии примут участие также делегации из Южной Кореи, Италии, Китая, Голландии, Германии и других стран, а также представители компаний Huawei, S2 Global и McKinsey.