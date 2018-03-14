Исполнительный директор ГНФАР назначен в руководство Международного банка Азербайджана

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное общее собрание акционеров Международного банка Азербайджана (МБА).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, председательствующий на заседании министр финансов Самир Шарифов сообщил, что, в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 15 июля 2015 года "О мерах оздоровления в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций Открытого Акционерного Общества "Международный банк Азербайджана", оздоровление и программа реструктуризации МБА практически завершены.

На собрании был принят ряд решений касательно некоторых изменений в управлении банком, сформирован новый состав Наблюдательного совета. Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов назначен председателем Наблюдательного совета, замминистра финансов Эмин Гусейнов, замминистра экономики Сахиль Бабаев и председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов избраны новыми членами Наблюдательного совета.

Временное исполнение обязанностей председателя правления банка было поручено первому заместителю председателя правления Аббасу Ибрагимову.

На собрании утвержден отчет по итогам внешнего аудита Международного банка Азербайджана. В то же время принято решение закрыть ряд дочерних организаций банка.