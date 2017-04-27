Исполнительный директор ГНФАР избран членом Наблюдательного совета Bank VTB на очередной срок

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля в Санкт-Петербурге состоялось годовое общее собрание акционеров Bank VTB.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР), исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов участвовал на собрании в качестве члена Наблюдательного совета банка.

На собрании обсуждены вопросы утверждения финансовой отчетности на 2016 год, распределения прибыли по итогам 2016 года, объем дивидендов, дата и форма их выплат, новый состав Наблюдательного совета и Аудиторской комиссии, отбор аудиторской компании и др.

Исполнительный директор ГНФАР Ш.Мовсумов избран независимым членом Наблюдательного совета Bank VTB на очередной срок.

Напомним, что ГНФАР приобрел акции Bank VTB на 500 млн долларов, тем самым став владельцем 2,95% пакета акций банка.