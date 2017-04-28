Исполнительный директор фонда: Имущество всех банков находится в залоге

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF) лежит задолженность в 700 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на первом заседании Кредиторского комитета банка.

По его словам, получить эти средства у закрытых банков очень сложно: "Имущество всех банков находится в залоге. У некоторых банков кредитный портфель на 80-90% является проблемным. Фонд заинтересован в возврате средств не меньше самих кредиторов Bank Standard".