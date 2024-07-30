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Испанский регулятор оштрафовал Booking на рекордные 413 млн евро

Испанский регулятор оштрафовал Booking на рекордные 413 млн евро Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании наложила крупнейший в своей истории штраф в отношении системы интернет-бронирования отелей Booking.
Финансы
30 июля 2024 г. 15:31
Испанский регулятор оштрафовал Booking на рекордные 413 млн евро

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании наложила крупнейший в своей истории штраф в отношении системы интернет-бронирования отелей Booking.

Как передает Report об говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что "CNMC оштрафовала Booking.com на €413 240 000 за злоупотребление своим доминирующим положением".

"Компания совершила два злоупотребления своим доминирующим положением по крайней мере с 1 января 2019 года по настоящее время, навязав несколько несправедливых коммерческих условий отелям, расположенным в Испании, которые используют ее посреднические услуги по бронированию, и ограничив конкуренцию со стороны других онлайн-турагентств, которые предлагают те же услуги", - отметил регулятор.

В октябре 2022 года комиссия начала расследование в отношении Booking. Как сообщали в CNMC, дисциплинарное разбирательство было инициировано на фоне "возможных антиконкурентных действий, которые могут затрагивать отели и онлайн-турагентства".

Регулятор принял такое решение после двух жалоб, полученных от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

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