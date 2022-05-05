Испания заморозила 12 счетов и фондов, связанных с предпринимателями из РФ

Власти Испании заморозили 12 банковских счетов и фондов, которые якобы связаны с пятью российскими предпринимателями, подпавшими под санкции Евросоюза.

Власти Испании заморозили 12 банковских счетов и фондов, которые якобы связаны с пятью российскими предпринимателями, подпавшими под санкции Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, также были задержаны три яхты и приняты меры в отношении 23 объектов недвижимости, имеющих отношение к бизнесменам из РФ.

Централизованный орган по предотвращению отмывания денег передал властям сведения о 14 российских предпринимателях и о ста связанных с ними физических и юридических лицах. Кроме того, орган сообщил о 29 объектах недвижимости в Испании, якобы имеющих отношение к подпавшим под санкции ЕС лицам, а также о причале для судов.

Ранее газета El Pais передавала, что после начала операции на Украине испанское правительство создало рабочую группу, которая включает в себя экспертов из разных областей: от полиции до нотариусов и регистраторов, которые обмениваются между собой документами и информацией. Кроме того, власти королевства одобрили особый механизм, направленный на упрощение наложения ареста на объекты собственности, якобы связанные с российскими предпринимателями. Инициатива предусматривает систему, которая позволяет заморозить имущество предпринимателей, включенных в санкционный список ЕС, даже если оно зарегистрировано на имя третьих лиц или компаний.