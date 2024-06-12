Исмаил Хаккы Полат: Стамбульский аэропорт инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции

Устойчивое развитие является ключевым фактором в развитии Стамбульского аэропорта.

Устойчивое развитие является ключевым фактором в развитии Стамбульского аэропорта.

Как сообщает Report, об этом руководитель по планированию IGA Аэропорта Стамбула Исмаил Хаккы Полат заявил на Всемирном саммите по аэронавигации организации CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) в Баку.

"Вместо того, что быть аэропортом, который потребляет энергию, мы хотим стать аэропортом, который сам ее генерирует", - подчеркнул он.

По его словам, Стамбульский аэропорт в этом году инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт.

Стамбульский аэропорт станет первой в мире воздушной гаванью, которая будет покрывать всю потребляемую электроэнергию за счет солнечной энергии.

Стамбульский аэропорт на сегодняшний день является крупнейшей воздушной гаванью в Турции и Европе. Международный аэропорт был введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.