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Исмаил Хаккы Полат: Стамбульский аэропорт инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции

Исмаил Хаккы Полат: Стамбульский аэропорт инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции Устойчивое развитие является ключевым фактором в развитии Стамбульского аэропорта.
Финансы
12 июня 2024 г. 10:17
Исмаил Хаккы Полат: Стамбульский аэропорт инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции

Устойчивое развитие является ключевым фактором в развитии Стамбульского аэропорта.

Как сообщает Report, об этом руководитель по планированию IGA Аэропорта Стамбула Исмаил Хаккы Полат заявил на Всемирном саммите по аэронавигации организации CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) в Баку.

"Вместо того, что быть аэропортом, который потребляет энергию, мы хотим стать аэропортом, который сам ее генерирует", - подчеркнул он.

По его словам, Стамбульский аэропорт в этом году инвестирует 200 млн евро в строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт.

Стамбульский аэропорт станет первой в мире воздушной гаванью, которая будет покрывать всю потребляемую электроэнергию за счет солнечной энергии.

Стамбульский аэропорт на сегодняшний день является крупнейшей воздушной гаванью в Турции и Европе. Международный аэропорт был введен в эксплуатацию в апреле 2019 года.

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Версия на английском языке Istanbul Airport to invest 200M euros to construct solar power plant
Версия на азербайджанском языке İsmayıl Hakkı Polat: “İstanbul hava limanı GES tikintisinə 200 milyon avro sərmayə qoyacaq”

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