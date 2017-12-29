Исландскую компанию не допускают на финансовый рынок Азербайджана

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министерство налогов отказалось зарегистрировать первое кредитное бюро Азербайджана, которое планировалось создать при участии исландской компании Creditinfo.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

Напомним, что ООО Creditinfo-Azerbaijan должно было начать деятельность с уставным капиталом в 4,6 млн манатов (около 2,3 млн евро). Исландской стороне принадлежал 51%, а 49% - 19 банкам Азербайджана, небанковской кредитной организации TBC Kredit и ОАО Pasha Sigorta.

По словам источника, в качестве официальной причины отказа в регистрации министерство указало недочеты в учредительных документах. Из-за задержки регистрации 8 отечественных банков из числа учредителей, включая Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan) решили создать собственное кредитное бюро. На заседании инициативной группы 20 декабря было принято решение о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро".

Однако источник указывает на неофициальные причины недопущения Creditinfo на финансовый рынок Азербайджана. По одной из них, Палата надзора за финансовыми рынками не желает, чтобы исландская компания имела 51% доли в уставном капитале бюро. Если на начальном этапе было получено согласие на то, чтобы иностранный учредитель имел основное право голоса в кредитном бюро, впоследствии мнение изменилось. Хотя местные учредители, принимая во внимание богатый опыт Creditinfo в этой области, были заинтересованы в том, чтобы она стала основным акционером. В качестве другой причины указывается вероятность передачи исландской компанией какие-либо данные за рубеж в будущем. То есть проект Creditinfo-Azerbaijan пока заморожен с учетом информационной безопасности.