О нас

Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам

Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам и считает возможным осуществление сотрудничества в инвестиционной сфере.
Финансы
27 февраля 2023 г. 15:00
Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам

Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам и считает возможным осуществление сотрудничества в инвестиционной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную Министерством экономики, об этом заявил президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер во время своего визита в Шушу.

Он отметил важность совместных с Азербайджаном проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры, подчеркнул большой потенциал для расширения сотрудничества. Вместе с тем, выразив удовлетворение своим визитом в Шушу, Мухаммад Сулейман аль-Джассер высоко оценил проделанную работу.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал делегацию о проводимых в Шуше работах. Гостям были представлены презентации об экономическом потенциале освобожденных территорий, реализуемых инфраструктурных проектах, льготах, предоставляемых предпринимателям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоIsDB interested in projects implemented in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİslam İnkişaf Bankı Şuşada həyata keçirilən layihələrə maraq göstərir

Экслюзивные новости

Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi