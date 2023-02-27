Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам

Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам и считает возможным осуществление сотрудничества в инвестиционной сфере.

Исламский банк развития проявляет интерес к реализуемым в Шуше проектам и считает возможным осуществление сотрудничества в инвестиционной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию, распространенную Министерством экономики, об этом заявил президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер во время своего визита в Шушу.

Он отметил важность совместных с Азербайджаном проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры, подчеркнул большой потенциал для расширения сотрудничества. Вместе с тем, выразив удовлетворение своим визитом в Шушу, Мухаммад Сулейман аль-Джассер высоко оценил проделанную работу.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал делегацию о проводимых в Шуше работах. Гостям были представлены презентации об экономическом потенциале освобожденных территорий, реализуемых инфраструктурных проектах, льготах, предоставляемых предпринимателям.