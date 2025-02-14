ISB: Страховщики в Азербайджане смогут получать историю страховых случаев своих потенциальных клиентов

12:46

Страховые компании в Азербайджане смогут получать историю страховых случаев лиц, желающих приобрести у них страховые продукты, на основании их письменного согласия.

Как сообщает Report, об этом сказал главный информационный менеджер Бюро обязательного страхования (ISB) Анар Самедов на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, на основании письменного согласия лица, желающего заключить добровольный или обязательный договор страхования, страховщики смогут запрашивать историю страховых случаев клиента, что позволит проводить оценку потенциального риска.

Он добавил, что еще одним нововведением станет предоставление документа (Форма-4) в электронном виде страховым компаниям, не являющимся членами Бюро: "В настоящее время это частично реализовано, и страховщики могут запрашивать эту информацию через информационную систему ISB. На следующем этапе страховые компании, не являющиеся членами бюро, смогут запрашивать Форму-4 о страховых случаях по заключенным добровольным договорам страхования в электронном виде, что не только упростит, но и ускорит процесс урегулирования страховых случаев".