О нас

İRİA: Размер активов венчурных фондов, находящихся в управлении, достигнет 15 млн долларов

İRİA: Размер активов венчурных фондов, находящихся в управлении, достигнет 15 млн долларов 16:50
Финансы
13 декабря 2024 г. 17:11
İRİA: Размер активов венчурных фондов, находящихся в управлении, достигнет 15 млн долларов

В ближайшее время в Азербайджане появится третий венчурный фонд, что позволит увеличить общий объем активов, находящихся в управлении, до 15 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Агагусейн Ахмедов в ходе мероприятия, посвященного годовому отчету агентства.

"В октябре этого года на саммите InMerge Innovation Summit, который прошел в Баку, мы объявили о создании венчурного фонда InMerge Ventures в сотрудничестве с партнерами. Но на этом мы не остановимся. Двух фондов недостаточно. С этой целью начато сотрудничество с компанией White Hill Capital, и вскоре мы объявим о создании третьего фонда. Наша цель - довести сумму активов венчурных фондов, находящихся в управлении, до 15 млн долларов", - отметил Ахмедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İRİA: İdarə olunan aktivlərin məbləği 15 milyon dollara çatdırılacaq

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi