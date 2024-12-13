İRİA: Размер активов венчурных фондов, находящихся в управлении, достигнет 15 млн долларов

16:50

В ближайшее время в Азербайджане появится третий венчурный фонд, что позволит увеличить общий объем активов, находящихся в управлении, до 15 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Агагусейн Ахмедов в ходе мероприятия, посвященного годовому отчету агентства.

"В октябре этого года на саммите InMerge Innovation Summit, который прошел в Баку, мы объявили о создании венчурного фонда InMerge Ventures в сотрудничестве с партнерами. Но на этом мы не остановимся. Двух фондов недостаточно. С этой целью начато сотрудничество с компанией White Hill Capital, и вскоре мы объявим о создании третьего фонда. Наша цель - довести сумму активов венчурных фондов, находящихся в управлении, до 15 млн долларов", - отметил Ахмедов.