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Иранский банк открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России

Иранский банк открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления Минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.
Финансы
27 декабря 2023 г. 16:37
Иранский банк открыл зарубежный аккредитив для импорта товаров из России

Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления Минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана.

"С целью расширения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, состоялась встреча руководителей Центробанка России и Ирана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава центробанка Ирана Мохаммад Фаррзин и руководитель финансового регулятора РФ Эльвира Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 млрд рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России.

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