Иранские инвестиции в Азербайджане превысили 5 млрд долларов

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 2 980 иранских компаний, а объем иранских инвестиций в страну превысил 5 млрд долларов.

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано около 2 980 иранских компаний, а объем иранских инвестиций в страну превысил 5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил бывший посол Ирана в Румынии, эксперт при посольстве Ирана в Азербайджане Хамидреза Аршади на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По его словам, между Азербайджаном и Ираном подписано около 30 межгосударственных соглашений, охватывающих ключевые сферы - от продвижения и защиты инвестиций и энергетики до транспорта, таможенного сотрудничества, туризма и других направлений.

"Наши отношения развиваются по многим направлениям и сегодня демонстрируют положительную динамику. Этому способствуют как региональные, так и глобальные факторы. Общая география, близость народов, а также исторические и религиозные связи создают прочную основу для долгосрочного сотрудничества", - отметил Х. Аршади.

Он подчеркнул, что между странами существует значительный потенциал для расширения взаимодействия в торговле, инвестициях, транспорте, нефтегазовой отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и других секторах экономики.

"Близкое соседство, общая география, а также исторические и религиозные связи между народами сделали необходимыми постоянные отношения между нами. Именно в результате этого товарооборот между Азербайджаном и Ираном постоянно развивается по возрастающей линии. Так, в 2024 году его объем составил 647 млн долларов, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом", - сообщил бывший посол.

По его словам, Баку и Тегеран поставили перед собой амбициозную цель - увеличить ежегодный товарооборот до 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. "Существующие темпы роста и реализуемые проекты создают все предпосылки для достижения этой цели", - резюмировал Х.Аршади.