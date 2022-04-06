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Иран за год увеличил золотовалютные резервы на 57%

Иран за год увеличил золотовалютные резервы на 57% Иран в 1400 году по солнечной Хиджре (за год, завершившийся 21 марта) увеличил золотовалютные резервы на 57%, до более чем 57 млрд долларов США с 36,5 млрд долларов.
Финансы
6 апреля 2022 г. 15:17
Иран за год увеличил золотовалютные резервы на 57%

Иран в 1400 году по солнечной Хиджре (за год, завершившийся 21 марта) увеличил золотовалютные резервы на 57%, до более чем 57 млрд долларов США с 36,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил информационному агентству IRNA председатель центрального банка страны Али Салехабади.

При этом увеличение валютного резерва страны было обеспечено во многом доходами от экспорта, добавил глава иранского ЦБ. Так, общий объем поступившей валюты во Внутреннюю интегрированную систему управления валютами (NIMA) от иранских экспортеров вырос на 66% и составил 29,3 млрд долларов.

NIMA была создана иранским ЦБ четыре года назад. Благодаря этой системе иранские экспортеры могут продавать свою валютную выручку импортерам важной потребительской продукции и государству по выгодному курсу. Целью NIMA является повышение прозрачности и конкурентоспособности среди обменных пунктов и создание безопасной среды для трейдеров.

Между тем объем торгов долларом на валютном рынке в Иране увеличился почти втрое (на 176%) и составил 1,694 млрд долларов, добавил Салехабади.

Объем торгов евро вырос также почти в три раза (на 186%) и составил 299 млн евро. В 1398 и 1399 годах этот показатель составлял всего 8 млн и 80 млн евро соответственно.

Салехабади охарактеризовал ситуацию на валютном рынке страны как благоприятную и сбалансированную.

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Версия на английском языке Iran increases gold, foreign currency reserves 57%

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