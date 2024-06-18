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Иран вводит в обращение цифровой риал

Иран вводит в обращение цифровой риал Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод.
Финансы
18 июня 2024 г. 17:02
Иран вводит в обращение цифровой риал

Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод.

Как передает Report, об этом сообщает ЦБ Ирана.

"Благодаря мерам, принятым Центральным банком, и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса "Цифровой риал" на острове Киш (известный иранский курорт и свободная экономическая зона в Персидском заливе), с месяца тир 1403 года (начинается 21 июня 2024 года - ред.) клиенты банковской сети смогут, не используя бумажные деньги или банковские карты, а просто при помощи кошелька с цифровыми риалами ... по-новому совершать покупки или переводить средства на кошельки других клиентов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Центрального банка Ирана.

Центробанк уточняет, что оплата цифровыми риалами будет происходить "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением".

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​İran Mərkəzi Bankı rəqəmsal rial dövriyyəyə buraxır

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