Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют, отметив связанные с этим риски.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте президента страны.

"Совет министров ... соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", - говорится в релизе.Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.

Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.