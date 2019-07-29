Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют, отметив связанные с этим риски.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте президента страны."Совет министров ... соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", - говорится в релизе.Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.
Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.
Economic DepartmentАвтор новости