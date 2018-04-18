Иран отказался от доллара в международных расчетах

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Ирана окончательно утвердило переход на евро в международных расчетах в рамках усилий страны, направленных на уменьшение зависимости от американской валюты.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, решение было принято на заседании правительства.

Губернатор центрального банка Вайлолла Сейф на прошлой неделе заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи поздравил его предложение заменить доллар на евро во внешней торговле Ирана, поскольку "доллару сейчас не место в наших операциях".

Иранское правительство приняло решение об отказе от доллара после мер США и союзников против Тегерана.