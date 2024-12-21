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Иран намерен провести деноминацию риала

Иран намерен провести деноминацию риала В Иране запланирована денежная реформа, предполагающая удаление четырех лишних нулей с купюр и замену официальной валюты с "иранского риала" на новую денежную единицу — " иранский туман".
Финансы
21 декабря 2024 г. 17:13
Иран намерен провести деноминацию риала

В Иране запланирована денежная реформа, предполагающая удаление четырех лишних нулей с купюр и замену официальной валюты с "иранского риала" на новую денежную единицу - " иранский туман".

Как сообщает агентство Report со ссылкой на ПРАЙМ, президент Ирана Масуд Пезешкиан представил законопроект о финансовой реформе в парламент страны.

Отмечается, что документ, предложенный Кабинетом министров и одобренный еще в 2019 году, был внесен в парламент в срочном порядке.

"В парламент был внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", – говорится в информации.

Реформа нацелена на решение проблем, связанных с хронической инфляцией, снижением покупательной способности валюты, а также с ростом объема ежедневных транзакций и ухудшением имиджа национальной валюты на фоне иностранных валют.

Согласно законопроекту, новая валюта Ирана - "туман" - будет эквивалентна 10 000 риалов и 100 парсэ. Для удобства перехода к новой валюте будет установлен двухлетний переходный период, в течение которого для расчетов можно будет использовать как новые "туманы", так и старые "риалы".

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