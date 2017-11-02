Иран намерен перейти от доллара к биткоину

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Иран также присоединился к списку стран, которые хотят перейти на виртуальную криптовлюту.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил заместитель министра связи и информации Ирана Амир Хусейн Даваи в интервью газете "Фарси".

Даваи сказал, что министерство коммуникаций и информационных технологий уже провело ряд исследований в рамках усилий по подготовке инфраструктуры для использования биткоинов внутри страны: "На самом деле использование криптовалюты в Иране очень актуально, и Иран рад отказаться от финансовой системы, связанной с долларом".

Напомним, что банковская система страны была удалена из системы SWIFT в рамках санкций, введенных против Ирана в 2013 году. Это привело к закрытию сделок с долларом, что привело к крупному удару по экспорту нефти в Иран.